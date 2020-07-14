Eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştı

Bir kadın, boşanma aşamasında özel görüntülerini arkadaşlarına atan eski eşine, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesi ile dava açtı.

Mersin'de 30 yaşındaki Nida Nur Y., 8 Eylül 2018'de ticaret ile uğraşan Burak E. ile hayatını birleştirmesinin ardından, 10 Ocak 2019'da boşandı.

ARKADAŞLARINA GÖNDERDİ

Boşanma aşamasındayken Nida Nur Y.'nin özel görüntülerini Whatsapp üzerinden arkadaşlarının olduğu gruba gönderen Burak E.'nin suçu, bir arkadaşının mesajlarından sonra ortaya çıktı.

BAŞKA KADINLARA DA YAPMIŞ

Kendisine gelen mesajın ardından görüntülerinin başkaları ile paylaşıldığını öğrenen Nida Nur Y., araştırma sonucu gelin gittiği evde, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KENDİSİNE GELEN MESAJLA ÖĞRENDİ

Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Nida Nur Y., arkadaşının kendisine attığı 'Videonu izledim' mesajı ile eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığını öğrendiğini söyledi. Özel görüntülerinin birçok kişinin eline geçtiğini kaydeden Nida Nur Y., “Eski eşimle bir süre evli kaldıktan sonra ayrıldık. Ayrıldıktan sonra telefonuna kaydettiği özel görüntülerimi başkasına gönderdiğini öğrendim. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Bana yapılan şeyin 3 kadına daha yapıldığını öğrendim. Ben korkmuyorum. Herhangi bir çekincem de yok. Bu benim ayıbım değil. 'Özel hayatın gizliliği'nden davamız açıldı. Savcının iddianameyi kabul etmesini bekliyoruz. Tazminat davası açacağız. En ağır cezayı almasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

DAVA AÇILDI

Nida Nur Y.'nin avukatı ise “Müvekkilimiz eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarında paylaştığı şikayetinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal'den iddianame düzenlendi. İddianamenin kabulünü bekliyoruz.” diye konuştu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Nida Nur Y.'nin şikayetçi olduğu eski eşi Burak E. ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Kendisine kumpas kurulduğunu savunan Etiler, "5 ay kadar evli kaldık, ardından anlaşmalı şekilde boşandık. Benden tehdit ve şantaj ile maddi menfaat elde etmek istiyorlar. Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum." dedi.