Kalp krizi sonucu vefat eden Sakarya eski Valisi 62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, memleketi Isparta’nın Eğirdir ilçesinde toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede önceki gün hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş için İstanbul’da dün cenaze töreni düzenlenmişti.

CENAZE TÖRENİ MEMLEKETİ EĞİRDİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Törenin ardından Hüseyin Avni Coş’un cenazesi baba Nurullah Coş ve anne Feride Coş’un talebi üzerine defnedilmek üzere Eğirdir ilçesine getirildi.

Coş için bugün ikindi namazının ardından Merkez Hızırbey Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

KERVANSARAY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Kılınan namazın ardından Coş’un cenazesi tören mangası tarafından omuzlara alınarak, Kervansaray mezarlığında defnedildi.

Eski Vali Hüseyin Avni Coş, memleketi Eğirdir’de toprağa verildi VİDEO























