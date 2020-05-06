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- Eskişehir'de 15 kişinin yaşadığı apartmana karantina
Eskişehir'de 15 kişinin yaşadığı apartmana karantina
Bir apartmanda 3 kişide korona tespit edilmesi üzerine, diğer iki dairedeki 15 kişi için 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.
- DHA
- 06.05.2020 - 14:46
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi’nde, 2 katlı binanın 1'inci katında oturan 3 kişi, rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle koronavirüs testi yaptırdı.
Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, binada çalışma yaptı.
APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI
Diğer 2 dairede oturan 15 kişinin, 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bunun üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binanın girişini demir bariyerler ile kapattı.
15 kişinin temel ihtiyaçları ise Odunpazarı Kaymakamlığı’nca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanmaya başladı.
Sağlık Müdürlüğü ekipleri, binada yaşayanların sağlık durumlarını takibe aldı.