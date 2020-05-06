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Eskişehir'de 15 kişinin yaşadığı apartmana karantina

Eskişehir'de 15 kişinin yaşadığı apartmana karantina

Bir apartmanda 3 kişide korona tespit edilmesi üzerine, diğer iki dairedeki 15 kişi için 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.