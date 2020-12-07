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    Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu yaşandı.
    • DHA
    • 07.12.2020 - 15:52
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 16:16
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    Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu

    İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, tüm Türkiye'de cuma saat 21.00 ile pazartesi saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uyguladı.

    Yasağın sona ermesinin ardından Eskişehir sokaklarında yine yoğunluk gözlendi.

    Özellikle araç trafiğine kapalı olan İkieylül ve Hamamyolu caddelerindeki insan kalabalığı dikkat çekti.

    160 KİŞİYE 500 BİN TL CEZA

    Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 2-7 Aralık tarihleri arasında denetimler yapıldı. Akşamları sokağa çıkma kısıtlamasını da kapsayan denetimlerde 160 kişiye toplam 500 bin 67 TL ceza kesildi.

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