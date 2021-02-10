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    Eskişehir’de 63 kaçak göçmen yakalandı

    Eskişehir’de, şüphe üzerine durdurulan 4 araç içerisinde 63 düzensiz göçmen yakalanırken, sürücüler hakkında adli tahkikat başlatıldı, idari para cezası da uygulandı.
    • İHA
    • 10.02.2021 - 09:03
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    Eskişehir’de 63 kaçak göçmen yakalandı

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerinin il genelinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Çevreyolu güzergâhında şüphe üzerine 4 araç durduruldu.

    BATI İLLERİNE GİDECEKLERDİ

    Araçlar içerisinde yakın zamanda Suriye’den sınır illerine yasal olmayan yollarla giriş yaptığı ve batı sınır illerine gitmek istediği belirlenen 63 kaçak göçmen yakalandı.

    Dört yabancı uyruklu organizatör araç sürücüsü hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli tahkikat başlatıldı, kaçak göçmenler işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Olaya karışan araç sürücülerine toplamda 33 bin 127 TL idari para cezası uygulandı ve araçlar ise trafikten men edildi.

    Eskişehir’de 63 kaçak göçmen yakalandı #1

    4 araçta 63 göçmen yakalandı VİDEO

    Eskişehir’de 63 kaçak göçmen yakalandı #2

    Eskişehir’de 63 kaçak göçmen yakalandı #3

    Eskişehir’de 63 kaçak göçmen yakalandı #4

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