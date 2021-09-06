Eskişehir’de arabasını satarak büyüttüğü ormanı miras bıraktı

Vefatından önce arabasını satarak yaklaşık 5 bin sedir fidanı diken doğasever, bozkırın ortasında büyüttüğü ormanı mahallesine ve çocuklarına miras bıraktı. Ağaçlar, şimdi mahalleye nefes oluyor.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Cevizli Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Kaya, 2012 yılında geçirdiği kaza sonrası vefat etti.

Çevresi tarafından ağaç sevgisiyle bilinen Kaya, 13 yıl önce kendi imkânlarıyla 25 dönümlük arazisine sedir fidanları dikti.

Yaklaşık 5 bin fidan diken Kaya, bozkırın ortasındaki mahallesine ve ailesine bir orman miras bıraktı.

Büyüyerek yaklaşık 5 metre uzunluğuna gelen sedir ağaçları şimdi mahalleye nefes oluyor.

Mahalle sakinleri stres atmak istediklerinde vakit geçirmek için ormana gidiyor.

“FİDAN ALMAK İÇİN PARA YETİŞTİREMEDİĞİNDE ARABASINI SATTI”

Babasının, fidanları çocukları ve torunları gibi sevdiğini aktaran Ummuhan Korkmaz, “Babamızla çok gurur duyuyoruz. O fidanı, yeşilliği çok seven bir insandı. Hep fidanlarla uğraşırdı. Hiç parası olmasa bile bulduğu parayla fidan alır ve dikerdi. Çok fidan dikti. Ağaç onun hayaliydi, ölmeden önce başka bir arazimiz vardı ‘oraya da fidan dikeceğim, evlatlarıma torunlarıma kalsın’ diyordu. Fidan almak için para yetiştiremediğinde arabasını sattı. Bütün parasını fidan almaya harcardı. Buraya girdiğimiz zaman kendimizi cennette hissediyoruz. Bütün yorgunluğumuz, kırgınlığımız geçiyor. Torunları da çok seviyor ama onlar babam gibi dikemiyorlar. Babam hastanede yattığı süre boyunca bize, diktiği fidanların sulanmasını söylüyordu. ‘Fidanlarıma iyi bakın’ diyordu. 8 torunu vardı, fidanlarını onlar gibi seviyordu.” diye konuştu.

“HEM HUZUR HEM DE MUTLULUK VERİYOR”

Mahalleye ağaç sevgisini dedesinin aşıladığını belirten İbrahim Kaya’nın torunu Zeki Korkmaz, “Dedem bu ormanı 2008’in Kasım ayında kendi imkânlarıyla yaptı. Maddi manevi bütün desteğini kendisi sağladı. Dedemle birlikte biz yaklaşık 5 sene buranın sulamasını yaptık. Sonra da zaten su istemedi. Yıllar geçtikçe sedir ağaçları büyüdü. Mahallenin içinde güzel bir görüntü oluşturdu. Bir miras, armağan oldu bu bize. Biz haftada birkaç kez geliyoruz buraya, içinde gezdiğimiz zaman hem huzur veriyor hem de mutluluk veriyor. Arazi 25 dönüm ve dedemin diktiği sadece 5-10 tane fidan kurudu, geriye kalanlar tuttu. Boyları da 4-5 metreye ulaştı. Mahallede yaşayanlar da çok memnun. Birisi fidan dikeceği zaman hep dedemi de götürürdü. Dedemin diktiği fidan tutardı.” dedi.