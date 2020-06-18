Seyir halindeki aracın içerisinde bulunan yatağa uzanarak yolculuk yapan bir vatandaş, kamerayla görüntülendi.

Eskişehir'den Bursa istikameti yönüne ilerleyen bir araçta uzanarak yolculuk yapan vatandaş, herkesin dikkatini çekti.

TEDBİRSİZ YOLCULUK KORKUTTU

Aracın arka kısmında bulunan yatağa uzanarak keyif yapan vatandaş, sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Trafik kurallarını hiçe sayan tedbirsiz yolculuk adeta kazaya davetiye çıkardı.

Olayın yaşandığı aracın plakası belli olmazken can güvenliğinin hiçe sayıldığı o anlar ise başka bir sürücü tarafından kayda alındı.

Eskişehir'de aracın arkasına uzanarak yolculuk yaptı