Eskişehir'de araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

- Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan bir motosiklet, sürücüsünün ağır yaralanmasına neden oldu.
- 23 yaşındaki sürücü H.K., sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Hastanede tedavi altına alınan H.K.'nin durumu ciddiyetini koruyor.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde Y.F. idaresindeki hafif ticari araç, H.K.'nin (23) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Motosiklet sürücüsü H.K., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza anı bölgedeki bir binaya ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.