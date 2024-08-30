Eskişehir'de arkadaşıyla tartışma yaşadı, silahla bacağından vuruldu Eskişehir’de tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından mezarlıkta silahla bacağından vurulan şahıs yaralandı.

İHA

Eskişehir'de odunpazarı ilçesi Porsuk Bulvarı üzerinde başlayan olayda, Muhammed T. ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

SİLAHLI KAVGADA AYAĞINDAN VURULDU

Daha sonra araçla Dede Mahallesi’nde bulunan Odunpazarı Mezarlığı’na giden grup arasındaki tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sonucunda Muhammed T., arkadaşı tarafından tabancayla bacağından vuruldu

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı halde Dede Mahallesi’ndeki evine kadar giden Muhammed T., yakınları tarafından durumun ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda olayla ilgisi bulunduğu belirlenen şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)