Eskişehir'de ATM'den 50 bin lira çalan hırsız serbest bırakıldı Eskişehir'de banka görevlisinin para yüklediği ATM'nin arka bölümünden yaklaşık 50 bin lirayı çalan, vatandaşlar tarafından yakalanıp, polis ekiplerince gözaltına alınan Ömer C., bugün mahkemeye çıktı.

DHA Eskişehir'de yaşanan olayda ATM hırsızı vatandaşlar tarafından darbedildi.. Odunpazarı ilçesi Porsuk Bulvarı’ndaki bir bankanın görevlisi, para yüklemek için ATM'nin arka bölümünü açtı. Para dolu çuvalı içeride bırakıp ATM'nin ön tarafına geçen görevli sistemi kapatmak ve sırada bekleyenleri uyarmak istediği sırada içeri giren Ömer C., yaklaşık 50 bin lirayı alıp kaçtı. Vatandaşlar yakaldı Görevlinin bağırması üzerine çevredekiler, Ömer C.’nin peşine düştü. Yaklaşık 200 metrelik takibin ardından Ömer C., çevredekiler tarafından Köprübaşı mevkisinde yakalandı. Vatandaşlar, şüphelinin elindeki paraları alıp, polise haber verdi. Polis linçten kurtardı Bu sırada Ömer C., Porsuk Çayı’na atlayarak kaçmak istedi. Linç edilmekten, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince kurtarılan Ömer C., gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Vatandaşların şüpheliden aldığı paralar ise polise teslim edildi. 23 suç kaydı ortaya çıktı Hırsızlıktan 23 suç kaydı olduğu belirlenen Ömer C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Serbest bırakıldı Mahkeme, Ömer C.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.