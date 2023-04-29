Eskişehir’de başıboş köpek isyanı Çok fazla başıboş köpeğin bulunduğu bir sitenin sakinleri, yaşadıkları tedirginlik ve korkudan dolayı adeta isyan etti.

İHA

Türkiye’nin birçok ilinde başıboş köpekler, ciddi sorun haline gelmeye başladı…

Bu zamana kadar çok sayıda ölüme neden olan köpekler yüzünden, Eskişehir’deki bir sitenin sakinleri de isyan etti.

Site sakinleri büyük sorun yaşıyor

Gültepe Mahallesi’nde bulunan Üniversite Evleri Sitesi sakinleri, son zamanlarda başıboş köpeklerden yana büyük sorun yaşadığını belirtti.

Çevre mahallelerden getirilen yavru köpeklerden ve sokak hayvanı besleme noktalarından dolayı site içerisinde sayıca çok yüksek seviyelere ulaşan köpekler, rahatsızlığa neden oldu.

"Bu köpeklerin bir çaresine bakılması gerekiyor"

Özellikle kadınların ve çocukların korktukları için gidecekleri yere yalnız gidemediklerini dile getiren site sakini Davut Dere, “Benim kızım, oğlanı okula bırakıp dönerken üç tane köpek arkasından gelip saldırmış. Montunu yırtmış.” dedi.

Başıboş köpeklerin tehdit oluşturduğunu belirten Dere, “Bu köpeklerden ben çok şikâyetçiyim. Sokakta okula giden çocuklara, kadınlara saldırıyorlar. Bu köpeklerin bir çaresine bakılması gerekiyor. Nereye gitmemiz gerekiyorsa, oraya gidelim.” dedi.

Geceleri daha çok oluyor

Belediye ekiplerinin aldığı köpekleri 24 saat içerisinde küpe takarak, aynı yere bıraktığını söyleyen site yöneticisi Ömer Gürcan ise şu ifadeleri kullandı: