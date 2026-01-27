Eskişehir'de bebek arabasıyla çok sayıda hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde ocak ayında meydana gelen iş yeri ve araçlardan hırsızlık ile bisiklet hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerince yürütülen çalışmada farklı tarih ve adreslerde iş yerleri, park halindeki araçlar ve evlerin bahçelerinden bakır malzeme, nakit para, araç parçaları ve bisiklet çalındığı, olaylarda ayrıca mala zarar verildiği tespit edildi.

Hırsızlık olaylarında yaklaşık 150 bin lira maddi zarar oluştuğu belirlendi.

BEBEK ARABASI KULLANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda tüm olayların şüphelisinin H.A. olduğu anlaşıldı.

Şüphelinin hırsızlık olaylarını gerçekleştirirken çalıntı malzemeleri bebek arabasına yerleştirerek bölgeden uzaklaştığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.