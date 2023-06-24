Eskişehir'de bir apartmana giren 2 kadın 300 bin liralık ziynet ve para çaldı Eskişehir’de bir apartmana giren iki kadın iddiaya göre 20 dakikada yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldı. Şahısların binaya giriş ve çıkış görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA

Eskişehir'de bir apartmandaki daireyi soyan hırsızlar kameralara yakalandı..

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi'ndeki bir apartmana giren iki şüpheli kadın iddiaya göre yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çaldı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen iki kadının apartmana girişi ve çıkışı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yüzlerini maske ile kapattıkları görüldü

Kayıtlarda yüzlerini tıbbi maske ve başörtüsü ile kapatan kadınlar yaklaşık 20 dakika sonra yine yüzlerini kapatarak binadan çıktı.

300 bin liralık ziynet eşyasını ve parasını çaldıran ev sahibi polise şikayette bulundu. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.