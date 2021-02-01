Eskişehir’de bir yılda kesilen kumar cezası: 12 milyon 198 bin lira

Eskişehir’de bir yılda kesilen kumar cezası: 12 milyon 198 bin lira

Eskişehir'de, farklı isimlerdeki derneklere geçen yıl düzenlenen operasyonlarda kumar oynarken yakalanan 4 bin 113 kişiye, 12 milyon 198 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

​Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçen yıl, kumar oynatıldığı tespit edilen derneklere baskın yaptı.

4 BİN 113 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Asayiş şubesi verilerine göre, derneklerde kumar oynarken yakalanan 4 bin 113 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynamak suçları da dahil toplam 12 milyon 198 bin lira cezası uygulandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Tavan arası, gizli bölme, kalorifer peteği ve havalandırma boşluğu gibi yerlere saklanan 10 tombala makinesi, 24 televizyon, 4 güvenlik kamerası sistemi, telsiz ve 6 adet tabanca ele geçirildi.













