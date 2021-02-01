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    Eskişehir’de bir yılda kesilen kumar cezası: 12 milyon 198 bin lira

    Eskişehir'de, farklı isimlerdeki derneklere geçen yıl düzenlenen operasyonlarda kumar oynarken yakalanan 4 bin 113 kişiye, 12 milyon 198 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.
    • DHA
    • 01.02.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 17:00
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    Eskişehir’de bir yılda kesilen kumar cezası: 12 milyon 198 bin lira

    ​Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçen yıl, kumar oynatıldığı tespit edilen derneklere baskın yaptı.

    4 BİN 113 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

    Asayiş şubesi verilerine göre, derneklerde kumar oynarken yakalanan 4 bin 113 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynamak suçları da dahil toplam 12 milyon 198 bin lira cezası uygulandı.

    Eskişehir’de bir yılda kesilen kumar cezası: 12 milyon 198 bin lira #1

    ELE GEÇİRİLENLER

    Tavan arası, gizli bölme, kalorifer peteği ve havalandırma boşluğu gibi yerlere saklanan 10 tombala makinesi, 24 televizyon, 4 güvenlik kamerası sistemi, telsiz ve 6 adet tabanca ele geçirildi.

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