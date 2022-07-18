Eskişehir'de boş binanın yıkımı sırasında bir kişinin üzerine kolon devrildi

Eskişehir'de boş binanın yıkımı sırasında bir kişinin üzerine kolon devrildi

Eskişehir'de 4 katlı boş binanın yıkımı sırasında üzerine kolon devrilen 17 yaşındaki U.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan U.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Eskişehir'in Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde meydana gelen olayda, 4 katlı boş bir binanın yıkımı sırasında U.B.'nin üzerine kolon devrildi.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekilerin yardımıyla kolonun altından çıkarılan U.B., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, U.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de boş binanın yıkımı sırasında bir kişinin üzerine kolon devrildi VİDEO





