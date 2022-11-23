Eskişehir'de çalıntı araçla kaza yapan şüpheliler yakalandı

Eskişehir'de çaldıkları otomobille trafik kazası yaparak olay yerinden kaçan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Eskişehir'in Alpu İlçesi Osmaniye Mahallesi’nde ikamet eden M.A., evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin çalındığı gerekçesiyle Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı’na şikayette bulundu.

Şikayet üzerine başlatılan çalışma sonucunda çalınan otomobil, kum ocakları mevkiinde takla atarak kaza yapmış halde bulundu.

Şüphelilerin kaza yerinden kaçtığını tespit eden jandarma ekipleri, çalınan otomobili sahibine teslim etti.

Kaçan hırsızlar yakalandı

Meydana gelen otomobil hırsızlığı olayının faillerinin yakalanması için Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile şüphelilerin tespit edilen adreslerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

İHA'nın haberine göre, ikametlerinde yakalanan şüpheliler, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.