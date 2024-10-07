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Eskişehir'de dayı ve yeğen arasında çıkan kavgada kan aktı

Eskişehir'de dayı ve yeğen arasında çıkan kavgada kan aktı Eskişehir'de dayı ve yeğen arasında çıkan tartışmada vahşet yaşandı. Dayısı tarafından bıçaklanan Ç.K hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.