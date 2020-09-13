Eskişehir'de dede ile torunu 373 engelliye sandalye aldı

İşçi emeklisi dede ile üniversite öğrencisi torunu, topladıkları plastik mavi kapaklarla 13 yılda 373 engelliye tekerlekli sandalye aldı.

Eskişehir'de oturan Melike Sarıtaş (17), dedesi Halit Aydoğan (73) ile birlikte 13 yıldır topladıkları plastik mavi kapaklardan elde ettikleri tekerlekli sandalyeleri 373 engelli bireye ulaştırdı.

Sosyal medya üzerinden Türkiye'nin birçok şehrinden de kargo yoluyla destek alan dede-torunun açtığı sosyal medyadaki 'dedetorunmavikapak' hesapları ise 100 binin üzerinde takipçisiyle büyük destek gördü.

ENGELLİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYORLAR

Melike Sarıtaş, ilkokul öğrencisiyken sınıfında başlayan kapak toplama kampanyasını dedesi Halit Aydoğan ile birlikte sürdürerek, engelli bireylerin yüzünü güldürmeye çalıştıklarını söyledi.

Topladıkları mavi kapakların tekerlekli sandalyeye dönüşme hikayesini anlatan Melike Sarıtaş, “Yaklaşık 30 bin damacana kapağı bir sandalye ediyor. Küçük kapak olursa 200 bin adet gerekiyor. Bu kapaklar 1- 2 ton kadar biriktiğinde, yıllardır birlikte çalıştığımız bir geri dönüşüm firmasına veriyoruz. Sonrasında bu kapaklar evlerimizde kullandığımız mutfak malzemelerine dönüştürülüyorlar. Böylece hem ekonomimize katkı sağlamış oluyoruz hem de plastiğin çevremize verdiği zararı azaltarak çevremizi korumuş oluyoruz.





373 ENGELLİYE SANDALYE YARDIMI

En önemlisi de engelli bireylerin yüzündeki mutluluğa vesile olmuş oluyoruz. İlk başladığımızda Eskişehir içinde yapıyorken, sosyal medya sayesinde artık tüm Türkiye'ye yardımcı olabiliyoruz. Hatta Azerbaycan'a bile bizim sandalyelerimiz gitti. Şu anda tam 373 kişiyi sandalyesine kavuşturduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz ama ‘kavuşturduk’ demek aslında yanlış olur. Bunu biz tüm Türkiye ile el ele vererek yaptık.” şeklinde konuştu.

“HEDEFİM 1000 TEKERLEKLİ SANDALYE”

İşçi emeklisi Halit Aydoğan ise kapak toplayıp engelli bireylere yardımcı olmayı karşılıksız olarak yaptıklarını dile getirdi.

Engellilerin yaşamlarına dokunabildikleri için çok gururlu olduklarını belirten Aydoğan, “Ben de bu işi karşılıksız, menfaat beklemeden yaptığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İlk başladığımda benim hedefim 100 sandalyeydi, şimdi ise hedefim 1000 tekerlekli sandalye kazandırmak. Ben Türkiye'nin tüm vilayetlerinin dedesiyim. Engelli kardeşlerimizin engellerini hafifletip yüzlerindeki mutluluğu gördükçe o mutluluğun aynısını yaşıyorum. Türkiye'nin her tarafından gelen yardımları kabul ediyorum. Onların sayesinde bu güne kadar 373 arabayı verdik. Elimizdeki 32 araba ile toplam 405 araba etti.” dedi.

“ENGELLİ ÇOCUĞUM VAR, BEN DE KAPAK TOPLAYIP GETİRİYORUM”

Mahalle komşusu Fatma Yanardağ da çevrede herkesin mavi kapak toplayıp Halit Aydoğan ile torunu Melike Sarıtaş’a yardımcı olmaya çalıştığını ifade ederek, “Engelli çocuğum var. Ben de kapak toplayıp getiriyorum. Dede, benim komşum. Onlar bana da yardım ediyor. Melike sürekli yardımcı oluyor, Allah razı olsun. Sadece Eskişehir değil, her yerden mavi kapak gönderenler var.” diye konuştu.