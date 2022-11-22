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    Eskişehir'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga: 2 yaralı

    Eskişehir’de bir eğlence mekanının önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi bacağından yaralandı.
    • 22.11.2022 - 02:07
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    Eskişehir'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga: 2 yaralı

    Eskişehir'de Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta bulunan bir eğlence mekanının önünde iki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli A.G., Recep A. ile kardeşi Şükrü A.’yı bacaklarından vurarak yaraladı.

    Yaralıların hayati tehlikeleri var

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Burada tedavi altına alınan ağabey ile kardeşinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

    Eskişehir de eğlence mekanı önünde silahlı kavga: 2 yaralı #1

    Şüpheli gözaltında

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili polis inceleme başlatılırken, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli A.G.’yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

    Eskişehir de eğlence mekanı önünde silahlı kavga: 2 yaralı #2


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