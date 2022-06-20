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    Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayan kişi, evi yaktı

    Eskişehir'de İranlı Hamid S., tartıştığı Bangladeş uyruklu eşi Ferini R.'yi bıçakla yaraladıktan sonra evi ateşe verdi.
    • 20.06.2022 - 23:26
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    Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayan kişi, evi yaktı

    Gece geç saatlerde Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Sütlüce Mahallesi Kankardeş Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, apartmanın 3'üncü katında oturan İranlı Hamid S. ile eşi Bangladeş uyruklu Ferini R. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

    Eşini bıçakla yaralayıp evi yaktı

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hamid S., bıçakla eşi Ferini R.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra evi ateş verdi.

    Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen gelen polis ekipleri, içeriden sesler gelmesine rağmen kapı açılmayınca koçbaşı ile kırırak içeri girdi.

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    Polis saldırganı yakaladı, kadın hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, saldırgan Hamid S.'yi etkisiz hale getiren polis, yaralı kadını evin dışına çıkardı. Vücudunda 3'üncü derece yanık ve bıçak yarası bulunan kadın ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olayın ardından bileklerini keserek intihar etmek isteyen Hamid S. ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Polis soruşturmayı sürdürüyor.

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