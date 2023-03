Eskişehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde her sene düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Eskişehir birincisi olan imam Nihat Ağır, güzel sesiyle mahalledeki vatandaşların takdirini topluyor.

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Öğretmen Sokak'taki Kurtuluş Camii'nde imamlık yapan Ağır, okuduğu ezanla cemaati daha çok namaza teşvik ediyor.

İlerleyen günlerde düzenlenecek yarışmalarda Türkiye çapında ilk üçe girmek istediğini söyleyen imam, gücünü ailesinden ve cemaatin sevgisinden aldığını ifade etti.

Yeni hedeflerinin olduğunu belirten Ağır, şunları söyledi:

Bu yarışma Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle her sene düzenlemiş olduğu Ezanı Güzel Okuma Yarışması'dır. Ben her sene bu yarışmaya girerim, Allah 2021 ve 2022'de bunu nasip etti bana. Eskişehir birincisi olarak kentimizi temsilen bölgelere gittim, oralarda da dördüncü oldum. Bu yarışma 2021'de Çankırı'da, 2022'de ise Kastamonu'da oldu. Ezanı Güzel Okuma Yarışması her sene düzenleniyor, Allah nasip ederse bu sene yaparlarsa yine katılacağım. Hedefimi daha da yükseklere çıkartmak istiyorum, Türkiye finaline kalıp ilk üçe girmek istiyorum. Bunun için de çalışıyorum, zaten bunlar çalışmadan ve emek harcamadan olmuyor. Devamlı ezan dinlemek gerekiyor, devamlı üstatları dinlemek gerekiyor. Sürekli üstüne koymak ve çalışmak gerekiyor. Birçok hocadan eğitim aldım, dizlerinin dibine oturdum. Yani her çiçekten bal aldık diyelim. Herkesten bir şeyler alarak ve kendimden de bir şeyler katarak bugünlere geldim.