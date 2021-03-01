Eskişehir'de hafriyattan mermer lahit çıktı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde belediye ekipleri, 1,5 metre uzunluğunda, 33 santimetre eninde mermer lahit buldu.

Eskişehir Seyitgazi Belediyesi ekiplerince Yazıdere Mahallesi'nde yapılan hafriyat çalışmasında 1,5 metre uzunluğunda ve 33 santimetre eninde olduğu belirlenen mermer lahite rastlandı.

MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan lahit incelenmesi için Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.