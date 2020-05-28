Eskişehir’de kaçak tütün ve sigara operasyonu

Polis ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda kaçak sigara, filtreli sigara kağıdı ve bandrolsüz tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve tütün sattığı belirlenen iş yerlerini takibe aldı.

Savcılık talimatıyla belirlenen adreslerde arama yapıldı.

KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar sonucu belirlenen iki şüpheliye ait 2 iş yeri, 2 ev ve 3 araçta yapılan aramalarda elektrikli sigara sarma makinesi ve bağlı olduğu 3 motorlu kompresör, 2 bin 307 paket sarılmış sigara, 135 paket filtreli sigara kağıdı, 33 kilo çeşitli markalarda bandrolsüz tütün, 9 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 109 paket kağıt ve filtrelerden oluşan sigara sarma aparatı ve 49 paket nargile kömürü, 22 adet sigara sarma tabakası ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.