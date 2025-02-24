Eskişehir'de kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

DHA
Eskişehir'de gece saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde G.Ş. yönetimindeki 06 DPU 368 plakalı otomobil, iddiaya göre, ara sokaktan kontrolsüz çıkıp, H.B. (40) yönetimindeki 26 ADA 916 plakalı kamyonete çarptı.
AĞIR YARALANDI
Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü G.Ş. ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
G.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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