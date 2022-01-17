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    Eskişehir'de küçükbaş hayvan çalan hırsızlar 5'ini telef etti

    Eskişehir'de çaldıkları 12 adet küçükbaş hayvandan 5’ini çalarken telef olmasına sebep olan hırsızlar, girdikleri ağılda koyunları kovalarken güvenlik kameralarına yakalandı.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 17:36
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    Eskişehir'de küçükbaş hayvan çalan hırsızlar 5'ini telef etti

    Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Mülk Mahallesi’nde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektifleri, piyasa değeri yaklaşık olarak 30 bin lira olan 12 adet koyunun çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

    ÇALINAN KOYUNLARIN 5'İ TELEF OLDU, 1'İ DE KAÇTI

    Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yürütülen çalışmalar sonucunda, çalınan hayvanların Eskişehir-Ankara Karayolu’na kadar götürüldüğü tespit edildi. Çalınan koyunların araçlara yüklenmek istenirken yoldan geçen araçların çarpmasıyla 5’inin telef olduğu, 1’inin de hırsızların elinden kaçtığı öğrenildi. Kalan 6 koyunun ise araçlarına yükleyerek götürüldüğü öğrenildi.

    Eskişehir de küçükbaş hayvan çalan hırsızlar 5 ini telef etti #1

    HIRSIZLARIN AĞILDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Ekiplerin çalışması sonucu kaçan koyun bulunarak sahibine teslim edilirken, hırsızların ağıldaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Jandarma ekiplerinin detaylı çalışması sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 8 şüpheli, Eskişehir’de bulunan ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Eskişehir'de küçükbaş hayvan çalan hırsızlar 5'ini telef etti VİDEO

    Eskişehir de küçükbaş hayvan çalan hırsızlar 5 ini telef etti #2

    4 KİŞİ TUTUKLANDI

    Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C., S.C., T.C. ve F.C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’sinin 18 yaşındaki küçük olduğu öğrenilen E.C., S.C., T.C. ve U.G. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Eskişehir de küçükbaş hayvan çalan hırsızlar 5 ini telef etti #3

    Eskişehir de küçükbaş hayvan çalan hırsızlar 5 ini telef etti #4

    Eskişehir de küçükbaş hayvan çalan hırsızlar 5 ini telef etti #5


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