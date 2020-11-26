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    Eskişehir'de kumar operasyonu

    Eskişehir'de sosyal mesafe kurallarını da ihlal ederek kumar oynayan 28 kişiye toplam 122 bin 500 lira para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 26.11.2020 - 14:34
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    Eskişehir'de kumar operasyonu

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip tarafından Arifiye Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın yapıldı.

    İçeriye giren ekipler, kiralanan iş yerindeki 28 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

    28 KİŞİYE 122 BİN LİRA CEZA

    Sosyal mesafe kuralını da hiçe sayarak kumar oynayan 28 kişiye toplam 122 bin 500 lira ceza kesildi.

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    Eskişehir de kumar operasyonu #2

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