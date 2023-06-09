Eskişehir'de otomobil oto kurtarıcıya çarptı: 3 yaralı
İHA

Eskişehir-Alpu karayolunda, 26 KV 490 plakalı otomobil, 26 VV 262 plakalı oto kurtarıcı kamyona çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön tarafında büyük maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de otomobil oto kurtarıcıya çarptı: 3 yaralı

Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Trafiğin uzun süre tıkanmasına sebep olan kaza sonucunda otomobilde bulunan 2'si kadın 3 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan 3 kişinin, Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.