Petrol
85.73
2.19%
Euro
19.3264
0.35%
Dolar
18.6371
0.06%
Altın
1.052
0.95%
Borsa
4920
0.00%
Bitcoin
313.449
1.47%
BTXN Coin
5.63
-2.76%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Eskişehir'de Pençe Kılıç protestosuna 4 tutuklama

    Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek için izinsiz gösteri düzenleyip, PKK/KCK lehine slogan attığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 12:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de Pençe Kılıç protestosuna 4 tutuklama

    Eskişehir'de toplanan 1'i kadın 8 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek için ellerinde meşale, pankart ve afişlerle Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde izinsiz yürüyüş düzenledi.

    Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da eyleme ilişkin paylaşım da yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

    Örgüt propagandası yaptılar

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelilerin PKK/KCK üst yönetiminin talimatları doğrultusunda örgütün propagandasını yaptıklarını, askeri operasyonları protesto ettiklerini ve buna ilişkin duvarlara yazı yazdıklarını belirledi.

    Savcılık talimatıyla polisin yaptığı baskında 1'i kadın, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanılan afişlerin yanı sıra örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

    Eskişehir de Pençe Kılıç protestosuna 4 tutuklama #1

    4 tutuklama

    DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli, dün geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Eskişehir'de Pençe-Kılıç Hava Harekatını protesto edenler adliyede VİDEO

    Eskişehir de Pençe Kılıç protestosuna 4 tutuklama #2

    Eskişehir de Pençe Kılıç protestosuna 4 tutuklama #3

    Eskişehir de Pençe Kılıç protestosuna 4 tutuklama #4

    Eskişehir de Pençe Kılıç protestosuna 4 tutuklama #5

    Eskişehir de Pençe Kılıç protestosuna 4 tutuklama #6


    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Göztepe - Altay maçında işaret fişeği içeri nasıl sokuldu? İzmir valiliği açıkladı!
    Futbol

    Göztepe - Altay maçında işaret fişeği içeri nasıl sokuldu? İzmir valiliği açıkladı!

    85 ülkede ilk sırada! Netflix dizisi Wednesday konusu nedir, oyuncuları kimler? Wednesday dizi incelemesi
    Medya

    85 ülkede ilk sırada! Netflix dizisi Wednesday konusu nedir, oyuncuları kimler? Wednesday dizi incelemesi

    Görüş Bildir