Eskişehir'de pencereden çarşaflarla inmeye çalışan kadını polis kurtardı

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen ve evinin camından sarkıttığı çarşafla binadan inmeye çalışan kadın, polisin açtığı branda ile kurtarıldı.

Eskişehir'de Eskibağlar Mahallesi Baydemir Sokak'taki bir apartmanın 3. katında yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen G.Ö. (28), evinin camından sarkıttığı çarşaf parçalarını birbirine ekleyip binadan inmeye çalıştı.



G.Ö'yü camda gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sarkıttığı çarşafla binadan inmeye çalışan kadın VİDEO



BATTANİYEDEN BRANDA YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini aldı. Polis ve mahalle bekçileri itfaiye ekiplerini beklerken, G.Ö'nün bulunduğu yerin alt kısmına çevredeki vatandaşlardan temin edilen yatak ve battaniyeyi gerdi.

HAFİF YARALI KURTARILDI

Bir süre sonra G.Ö. kendisini yere bıraktı. Hafif şekilde yaralanan G.Ö, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanenin psikiyatri servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

POLİSLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Öte yandan, kadının kurtarılmasında emeği geçen polis ekiplerinin, İl Emniyet Müdürlüğünce ödüllendirileceği öğrenildi.

Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.