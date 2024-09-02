Eskişehir'de polis memurlarını taşıyan midibüs şarampole uçtu: 14’ü polis 15 yaralı Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinin kurtuluş etkinliklerinde görevli polis memurlarının taşıyan midibüs, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 14 polis memuru ve 1 şoför yaralandı.

İHA

Eskişehir- Seyitgazi Karayolu'nun Karapazar ve Sarayören Mahalleleri arasındaki mevkide, ilçede gerçekleştirilen Seyitgazi'nin Kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi'yi anma etkinliklerinde görevli polis memurlarını taşıyan, 26 DF 596 plakalı midibüs sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı.

14'Ü POLİS 15 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücüsü Ş.P.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan 14 polis memuru ve 1 şoför araçtan çıkarıldı.

10 polis memuru Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne, 5 memur ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

PROGRAM DÖNÜŞÜ KAZA YAŞANDI

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da hastaneleri ziyaret ederek, yaralı personelin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kazada yaralanan polislerin Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda görevli oldukları ve program sonrası il merkezine dönüş için yola çıktıkları öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)