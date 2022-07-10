Eskişehir'de sağanak sebebiyle apartman garajına 50 ton su birikti

Eskişehir'de yoğun yağışlar etkisini gösterirken bir apartmanın garajına 50 ton su birikti. Ekipler suyu alandan tahliye etti.

Eskişehir'de Kurtuluş Mahallesi Halk Çarşısı Sokak’ta bulunan bir apartmanın garaj kısmı bugün yoğun şekilde etkisini gösteren sağanak yağış sonucu suyla doldu.

Ekipler seferber oldu

Apartman sakinleri tarafından fark edilen su birikintisi için AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri seferber oldu.





50 ton su tahliye edildi

Yerden yaklaşık 30 santimetre kadar yükseğe çıkan su birikintisi, ekiplerin çabaları sonucu pompayla kanalizasyona tahliye edildi.

İHA'nın haberine göre, uzun süren müdahalenin ardından apartman garajından yaklaşık 50 ton suyun tahliye edildiği öğrenildi.



