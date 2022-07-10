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    Eskişehir'de sağanak sebebiyle apartman garajına 50 ton su birikti

    Eskişehir'de yoğun yağışlar etkisini gösterirken bir apartmanın garajına 50 ton su birikti. Ekipler suyu alandan tahliye etti.
    • 10.07.2022 - 02:14
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    Eskişehir'de sağanak sebebiyle apartman garajına 50 ton su birikti

    Eskişehir'de Kurtuluş Mahallesi Halk Çarşısı Sokak’ta bulunan bir apartmanın garaj kısmı bugün yoğun şekilde etkisini gösteren sağanak yağış sonucu suyla doldu.

    Ekipler seferber oldu

    Apartman sakinleri tarafından fark edilen su birikintisi için AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

    Eskişehir de sağanak sebebiyle apartman garajına 50 ton su birikti #1

    50 ton su tahliye edildi

    Yerden yaklaşık 30 santimetre kadar yükseğe çıkan su birikintisi, ekiplerin çabaları sonucu pompayla kanalizasyona tahliye edildi.

    İHA'nın haberine göre, uzun süren müdahalenin ardından apartman garajından yaklaşık 50 ton suyun tahliye edildiği öğrenildi.

    Eskişehir de sağanak sebebiyle apartman garajına 50 ton su birikti #2

    Eskişehir de sağanak sebebiyle apartman garajına 50 ton su birikti #3

    Eskişehir de sağanak sebebiyle apartman garajına 50 ton su birikti #4


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