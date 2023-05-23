Eskişehir'de sağanak ve dolu: Tarım arazileri zarar gördü Eskişehir’de etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı sonucu bazı tarım arazilerinde zarar meydana gelirken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

İHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu beklenen yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına aldı.. Eskişehir'in Günyüzü İlçesi’nde de etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı, hayatı adeta felç etti. Tarım arazileri sular altında kaldı Bir anda bastıran ve yaklaşık 30 dakika süren yağış sonucu tarım arazileri sular altında kaldı. Yollarda oluşan büyük su birikintileri ise araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yağmurun ardından başlayan dolu yağışı tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Mayıs ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde etkisini gösteren kuvvetli sağanak ve dolu yağışı, vatandaşı hazırlıksız yakaladı.