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    Eskişehir'de sağanak yağış

    Eskişehir'de uyarısı yapılan sağanak yağış yoğun şekilde etkisini gösterdi.
    • 09.06.2022 - 18:46
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    Eskişehir'de sağanak yağış

    Eskişehir'de gün içerisinde etkili olan güneş ve sıcak hava, akşamüstü saatlerinde yerini şiddetli yağmura bıraktı.

    Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan sağanak yağış, kent genelinde tesirini gösterdi.

    Trafikte uzun kuyruklar oluştu

    Aniden bastıran sağanak yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşatırken trafiğin yoğun olduğu bölgelerde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

    İHA'nın haberine göre, ana caddelerin bazı yerlerinde ise su birikintileri oluştu. Yağmur bulutlarının esir aldığı kentte yağış etkisini azaltsa da, tekrar başlayabilme ihtimaline karşı vatandaşlar önlemlerini aldı.

    Eskişehir de sağanak yağış #1

    Eskişehir de sağanak yağış #2

    Eskişehir de sağanak yağış #3

    Eskişehir de sağanak yağış #4


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