Eskişehir'de sağanak yağış! 30 dakikada yollar göle döndü Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde 30 dakika yağan yağmur sonucunda iddiaya göre altyapı noksanlığından dolayı biriken su tarım arazileri ve depolara maddi hasar verirken, birçok araç yolda kaldı.

İHA

Türkiye, eylül ayıyla birlikte sonbaharın etkisi altına girerken kavurucu sıcaklar da yavaş yavaş etkisini yitiriyor.

Cuma gününden itibaren başlayan bahar yağmurları bazı bölgelerde etkisini göstermeye devam ediyor.

Bu illerden biri de Eskişehir oldu.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi’de bulunan Eskişehir Emko Mobilya Ve Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi’nin cadde ve sokakları öğleden sonra yaklaşık 30 dakika yağan yağmur adeta göle döndü.

Biriken suda araçlar mahsur kaldı

Site girişinde altyapı yetersizliğinden biriken su içerisinde araçlar arıza yaptı. Vatandaşlar ise araçların içinde mahsur kalırken, trafik durma noktasına geldi.

Tarlalar da etkilendi

Kısa süreli yağmur sonrası oluşa su birikintisi yol kenarında bulunan tarım arazilerine akarken, tarlalarda maddi zarar oluştu. Duruma müdahale eden yetkili bulamayan çiftçi kanalizasyonu kendi çabaları ile açmaya çalıştı.

Oluşan sel suyu tarlalarda olduğu gibi bazı depoları da vurdu. Altyapı ve ekip ilgisizliğinden yakınan depo çalışanları giderleri kendi çabalarıyla açmaya çalışırken, her yağmurda aynı durumu yaşadıklarını iddia etti.

Daha önceki yağmurda 120 bin lira zarara uğradıklarını belirttiler

Durumdan etkilenen depo çalışanı henüz ne kadar zararı olduğunu bilmediği, önceki yağmurda 120 bin TL zarar hesapladıklarının altını çizdi.

Öte yandan 71 Evler Mahallesi’nde de birçok cadde ile sokakta sel oluşurken bazı ev ve garajları su bastı.

"Her yağmurda böyle oluyor"

Tarlasını sel suyu basan çiftçi Bünyamin Somun, şu ifadeleri kullandı:

Yağmur 15 dakika yağdı. 1 seneden beri burada çiftçiyiz, tarlamıza su bastı. Rögarları açmaya ESKİ’nin adamları geliyor ama bekliyorlar. Biz uğraşıyoruz, kendisi gelip bir tanesi uğraşmıyor. ESKİ’nin arabası var mı? Yok. Arabalar bozuluyor, bizim tarlayı su bastı. Bakın ne haldeyiz. Biz geçen yaz başında da böyle olduk. Müdahale etmiyorlar, gelip biz kendimiz uğraşıyoruz. Tarlada domates vardı, suyun için kaldı. Zarar var.



Her yağmurda böyle oluyor. 15 yağmur yağınca bu hale geliyoruz. ESKİ’nin bir tane adamı var, o da bir şey yapamıyor. Rögarları açamıyor, gücü yetmiyor. Biz kendi imkanlarımızla açtık. Çocukları, işçileri getirdim. Ama müdahale eden yok. Rezil haldeyiz. Biz bir saattir uğraşıyoruz, halime bak.

“ESKİ'yi aradık. Aynı şekilde onlar da geliyoruz diyorlar ama gelen yok”

Depo görevlisi İsmail Öncül her yağmurda aynı zararı yaşadıklarını söylerken şöyle konuştu: