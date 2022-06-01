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    Eskişehir'de sağanak yağış sonrası yollar suyla doldu

    Eskişehir'de uyarısı yapılan dolu ve sağanak yağış, kırsal alanın yanı sıra şehir merkezinde de yoğun şekilde etkisini gösterdi. Yağışla birlikte bazı dükkanları su basarken hayat adeta felç oldu.
    • 01.06.2022 - 18:38
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    Eskişehir'de sağanak yağış sonrası yollar suyla doldu

    Akşam saatlerinde Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan sağanak yağış, kent genelinde etkisini gösterdi.

    Dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti

    Şehir merkezinde de yoğun şekilde etkili olan dolu ve sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. Bazı bölgelerde zaman zaman yağan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    Yoğun kısımlarda trafik kilitlenirken ara sokaklarda oluşan su birikintileri geçişe izin vermedi. Kafelerin kapı önündeki masa ve sandalyeleri su birikintilerinin içinde kaldı.

    İHA'nın haberine göre bazı dükkanlarda yaşanan su sızıntıları ise esnafa zor anlar yaşattı. Yağmurdan etkilenen vatandaşlar cep telefonları ile sağanak yağışı görüntüledi.

    Eskişehir de sağanak yağış sonrası yollar suyla doldu #1

    Eskişehir de sağanak yağış sonrası yollar suyla doldu #2


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