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Eskişehir'de sağanak yağış sonrası yollar suyla doldu

Eskişehir'de sağanak yağış sonrası yollar suyla doldu

Eskişehir'de uyarısı yapılan dolu ve sağanak yağış, kırsal alanın yanı sıra şehir merkezinde de yoğun şekilde etkisini gösterdi. Yağışla birlikte bazı dükkanları su basarken hayat adeta felç oldu.