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    Eskişehir'de simide zam: 4,5 TL oldu

    Kentte 100 gram simidin fiyatı 3,5 TL'den 4,5 TL'ye yükseltildi.
    • 27.07.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 18:07
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    Eskişehir'de simide zam: 4,5 TL oldu

    Birçok şehirde simit fiyatlarındaki artışa Eskişehir de eklendi.

    Eskişehir Ticaret Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda, simide zam yapılması yönünde karar kırıldı.

    Ekmeğin ardından simit de zamlandı

    Bu kapsamda; 3,5 TL olan 100 gram simidin fiyatı bu aydan itibaren 4,5 TL'ye yükseldi.

    Haziran ayında ekmeğe yapılan zammın ardından simit de zamlı şekilde satışa çıkıcak.

    Eskişehir de simide zam: 4,5 TL oldu #1

    Diğer hamur ürünleri de 5 TL oldu

    İHA'nın aktarımına göre; kentte simit en son 26 Nisan 2022'de zamlı olarak satışa sunuldu. Öte yandan  açma, karaköy, poğaça, ve börek fiyatları da 5 TL’ye yükseldi.

    Eskişehir de simide zam: 4,5 TL oldu #2


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