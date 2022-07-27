Eskişehir'de simide zam: 4,5 TL oldu

Kentte 100 gram simidin fiyatı 3,5 TL'den 4,5 TL'ye yükseltildi.

Birçok şehirde simit fiyatlarındaki artışa Eskişehir de eklendi.

Eskişehir Ticaret Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda, simide zam yapılması yönünde karar kırıldı.

Ekmeğin ardından simit de zamlandı

Bu kapsamda; 3,5 TL olan 100 gram simidin fiyatı bu aydan itibaren 4,5 TL'ye yükseldi.

Haziran ayında ekmeğe yapılan zammın ardından simit de zamlı şekilde satışa çıkıcak.

Diğer hamur ürünleri de 5 TL oldu

İHA'nın aktarımına göre; kentte simit en son 26 Nisan 2022'de zamlı olarak satışa sunuldu. Öte yandan açma, karaköy, poğaça, ve börek fiyatları da 5 TL’ye yükseldi.