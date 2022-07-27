Eskişehir'de simide zam: 4,5 TL oldu
Kentte 100 gram simidin fiyatı 3,5 TL'den 4,5 TL'ye yükseltildi.
- 27.07.2022 - 17:50
- Güncelleme : 27.07.2022 - 18:07
Birçok şehirde simit fiyatlarındaki artışa Eskişehir de eklendi.
Eskişehir Ticaret Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda, simide zam yapılması yönünde karar kırıldı.
Ekmeğin ardından simit de zamlandı
Bu kapsamda; 3,5 TL olan 100 gram simidin fiyatı bu aydan itibaren 4,5 TL'ye yükseldi.
Haziran ayında ekmeğe yapılan zammın ardından simit de zamlı şekilde satışa çıkıcak.
Diğer hamur ürünleri de 5 TL oldu
İHA'nın aktarımına göre; kentte simit en son 26 Nisan 2022'de zamlı olarak satışa sunuldu. Öte yandan açma, karaköy, poğaça, ve börek fiyatları da 5 TL’ye yükseldi.