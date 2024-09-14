Eskişehir'de sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla ilgili çalışma yapıldı
İHA

Cuma namazı çıkışı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından saha çalışması gerçekleştirildi.

Ekonomik yoksunluk ile sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla mücadeleyle ilgili yapılan faaliyetler çerçevesinde, uzman mesleki personeller tarafından vatandaşlara rehberlik yapılıp bilgiler aktarıldı.

VAKALARA İLİŞKİN TESPİT YAPILDI

Ayrıca ekiplerce karşılaşılan vakalara ilişkin tespit ve incelemeler de yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Abdullah Paçal
Editör