Eskişehir'de sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla ilgili çalışma yapıldı

İHA
Cuma namazı çıkışı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından saha çalışması gerçekleştirildi.
Ekonomik yoksunluk ile sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla mücadeleyle ilgili yapılan faaliyetler çerçevesinde, uzman mesleki personeller tarafından vatandaşlara rehberlik yapılıp bilgiler aktarıldı.
VAKALARA İLİŞKİN TESPİT YAPILDI
Ayrıca ekiplerce karşılaşılan vakalara ilişkin tespit ve incelemeler de yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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