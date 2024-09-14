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Eskişehir'de sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla ilgili çalışma yapıldı

Eskişehir'de sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla ilgili çalışma yapıldı Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ekonomik yoksunluk ile sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla mücadele hakkında yapılan çalışma çerçevesinde vatandaşlara bilgi aktarıldı.