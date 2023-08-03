Eskişehir'de tabancayla vuruldu: Müdahalelere rağmen kurtarılamadı Eskişehir’de çıkan silahlı kavga sonucu ağır yaralanan 35 yaşındaki Sezer Keklikci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

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Eskişehir'de Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokak üzerinde, 35 yaşındaki Sezer Keklikci ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı.

Kavgada silahla vuruldu

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Sezer Keklikci, göğüs bölgesinden silahla vuruldu.

Çok sayıda merminin göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan 3 çocuk babası Keklikci, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Müdahelelere rağmen kurtarılamadı

Yolda kalbi duran ve ambulans personeli tarafından kalp masajı yapılarak hastaneye getirilen Sezer Keklikci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sezer Keklikci’ye tabanca ile ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan katil zanlısının yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.