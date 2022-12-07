Yol, konut ve ticaret sahasında kaldığı gerekçesiyle yıkılması gündeme gelen 1965 tarihli Hal Camii'nin önünde toplanan kalabalık grup, durumu protesto etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Üniversite Bulvarı'ndaki Hal Camii'nin, yol ve konut sahasında kaldığı, imar planında ise yol, ticaret, konut ve turizm alanına isabet ettiği belirtilerek yıkılması görüşüldü.

Meclis, yeni bir caminin yapılması kararını da masaya yatırdı.

“Camime dokunma”

1965 yılında inşa edilen Hal Camii'nin yıkılması planı, Eskişehir Kardeşlik Platformu üyelerini sokağa döktü.

Cami önünde ellerinde 'Camilerin tapusu halka aittir', 'Hal Camii yerinde kalsın', 'Camime dokunma' yazılı dövizler taşıyan yaklaşık 800 kişi, plana tepki gösterdi.

Eskişehir’de yıkımı planlanan cami için bölge halkı sokağa döküldü ViDEO

“Karardan vazgeçin”

Kalabalık adına konuşan İlhan Küroğlu, Tepebaşı Belediyesi'nin imar ve cami yıkılmasını ilişkin planlarını yeniden gözden geçirmeye davet etti.

Küroğlu, “1965 yılında hal esnafının ve hayırsever vatandaşların desteğiyle yapılmış Hal Camii, halkındır. Tapusu, millete aittir. Tepebaşı Belediyesi, yeni imar planlarında ibadethane olarak belirlenen bölgeye yeni bir cami inşa edileceğini açıklamış. Halkımızın yoğun bir şekilde yaşadığı bu bölgede yapılacak yeni bir camiye bizlerin hiçbir itirazı olmaz. Hatta buna destek bile veririz. Yeni bir cami inşa etmenin şartı bulunan mevcut camiyi yıkmak olamaz. Hal Camii önünden, Tepebaşı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bu karardan vazgeçmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz.” dedi.

“Allah’ın izniyle yıktırmayız”

Protesto eylemine katılan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan da, yıkım planını İdare Mahkemesi'ne taşıdıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“1/5000'lik planlara AK Parti meclis üyeleri olarak hep birlikte itiraz ettik ve dava açtık. Müftülük adına yapılan itiraza da Büyükşehir Meclisi'nden ret kararı geldi. Bu kararların hepsinde AK Partili meclis üyelerimiz muhalif olmuşlardır. AK Partili meclis üyelerimiz dava açmışlardır. Hal Camii; tabii ki yıkılmaması gereken, herkese hizmet eden ve hepimizin anıları olan bir camidir. Ayaküstü, herkesin gelip geçtiği üniversite bölgesindeki bir camidir. O yüzden Hal Camii'ne dokunulmasına karşıyız. Hal Camii'ni Allah'ın izni ile yıktırmayız.”

Tepebaşı Belediyesi'nden açıklama

DHA’nın haberine göre Tepebaşı Belediyesi, Hal Camii'nin yıkılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Caminin imar planlarında yol, konut ve ticaret sahası gibi alanlara isabet ettiğini ve yeni yapılacak olan caminin tamamlanmasının ardından yıkılacağının belirtildiği açıklamada, “Söz konusu Hal Camii, 1998 onaylı İmar Planında yol ve konut sahasına isabet etmektedir. Yine 2000 tarihli ve 2004 tarihli 1/1000 ölçekli imar planında yol ve konut sahasına isabet etmektedir. 2022 yılı 1/5000 ölçekli revizyon imar planında yol ve ticaret konut turizm alanına isabet etmektedir. Ayrıca Hal Camii’nin kendisine ait tapusu da bulunmamaktadır. Buna rağmen söz konusu caminin fabrikalar bölgesindeki yerine inşa edilmeden yıkılması kesinlikle söz konusu değildir.” denildi.