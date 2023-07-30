Eskişehir'de yolcu otobüsü traktöre çarptı: 3’ü ağır 6 yaralı Eskişehir’de yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 6 kişi yaralandı.

İHA

Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Taşlık mevkiinde, 36 yolcusuyla birlikte Antalya-Bursa seferini yapan ve Eskişehir istikametinde giden Duran D. idaresindeki 03 VZ 606 plakalı yolcu otobüsü, kendisiyle aynı yönde giden Yusuf P. idaresindeki 26 TZ 375 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör yol kenarına devrilirken otobüsün ön kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yaralılardan 3'ünün durumu ağır

Kaza sonucu olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, traktöre bulunan 4 kişi ve otobüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Traktörde bulunan ve yaralanan 4 kişiden 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza hakkında geniş çaplı inceleme başlatılırken, otobüste bulunan yolcular servis ile Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gönderildi.

Kazanın ardından kontrollü şekilde devam ettirilen trafik, yapılan temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

"Gürültüye uyandık"

Kaza esnasında otobüste yolcu olarak bulunan ve yaşananları anlatan Aykut Erat, “Uyuyorduk. Gürültüye uyandık. Traktöre çarptığımız söylendi. Muavin sıkışmış sanırım aracın içinde. Ekipleri aradık, yardım çağırdık. İnşallah ciddi bir şey yoktur” dedi.

"Camlar üzerimize geldi”

Kaza anını anlatan başka bir yolcu ise, “Kaza olduğunda uyanıktık. Arkada oturuyorduk. Camlar üzerimize geldi. Bereket emniyet kemerimiz bağlıydı. Şiddetli bir çarpışma oldu. Birden irkildik. Neye çarptığımızı bile anlayamadık. Korktuk. Allah kimseye yaşatmasın” dedi.

“Olay yerine ulaştığımızda kazanın büyük olduğunu gördük"

Kaza hakkında bilgi veren Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, şu ifadeleri kullandı:

