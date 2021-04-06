Eskişehir'de yüz yüze eğitime ara verildi

Koronavirüs vakalarının 47 günde yaklaşık 12 kat arttığı Eskişehir'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararıyla yüz yüze eğitime ara verilmesi kararı alındı.

Şubat ayında başlayan ilere göre risk faktörlerinin belirlendiği kısıtlama uygulamalarının ardından 2 ay geçti. Ancak tedbirlerdeki yetersizlik ve dikkatsizlik nedeniyle vakalar hızla yeniden artış gösterdi.

ESKİŞEHİR'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENDİ

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan kurul, kentteki vaka sayısının artışının önlenmesine yönelik yeni tedbirler aldı.

Kurul kararında, "Eğitim kurumlarının ve tüm özel öğretim kurumlarının (özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları hariç) 8 ve 12’nci sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi” denildi.

TOPLANMA ALANLARI VE YEME İÇME MEKANLARI DENETLENECEK

Ayrıca kurulda, kentteki park, bahçe, tematik park, mesire alanları gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişlerin kısıtlanmasına ve denetlenmesi de karar bağlandı.

Sosyal mesafeyi azaltan etkinlerin ise yoğun denetim altına alındığını açıklayan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, açıklamasında "Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme-içme yerlerinde gün, nişan, doğum günü gibi sosyal mesafeyi azaltıcı etkinliklerin kısıtlanmasına, hükmü gereğince izin verilmeyen etkinliklerin denetim ekiplerince yoğun olarak denetlenmesine karar verildi” dedi.