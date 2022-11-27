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    Eskişehir'de zamsız fiyattan su almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünce şebeke suyuna yapılan zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.
    • 27.11.2022 - 23:03
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    Eskişehir'de zamsız fiyattan su almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

    ESKİ Genel Kurulu'nun 25 Kasım'da düzenlenen oturumunda, AK Parti'li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen şebeke suyu fiyatında yüzde 70 artış yapılması talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

    Suya yüzde 70 zam

    28 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak zamlı tarifeyle şebeke suyunun metreküp fiyatı 7,93 liradan 13,50 liraya yükseltilmişti.

    Eskişehir de zamsız fiyattan su almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu #1

    Su yükleme noktalarında uzun kuyruklar

    AA'nın haberine göre, yeni fiyatın geçerli olmasına az bir süre kala, kent genelindeki su yükleme noktalarında kuyruklar oluştu.

    Soğuk havaya rağmen bekleyişlerini sürdüren vatandaşlar, sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

    Bu yıl içinde şebeke suyuna yüzde 60 ve yüzde 40 oranında iki kez zam yapılmıştı.

    Eskişehir de zamsız fiyattan su almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu #2

    Eskişehir de zamsız fiyattan su almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu #3


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