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    Eskişehir’deki altın işletmesinde kontrollü patlatma

    Keşfedilen 20 bin onsluk altın rezerv alandaki çalışmalar hızlanırken, yapılan kontrollü patlatma kameralara yansıdı.
    • 25.08.2022 - 14:14
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    Eskişehir’deki altın işletmesinde kontrollü patlatma

    Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde bulunan ve Koza Altın İşletmesi tarafından tespit edilen on binlerce ton altın rezervinin, ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

    Şirketin 2022 cirosuna 500 milyon TL katkı yapacağı belirtilen keşfin ardından sondaj yapılan alanda çalışmalar hızlandı.

    Kontrollü patlatma

    Güvenlik önlemleri altında iş makineleri yardımıyla sahada çalışma yapan ekipler, zaman zaman kontrollü patlatma gerçekleştiriyor.

    Rezervin belli bölgeleri yerleştirilen patlayıcılar infirak ettirilerek ortaya çıkan cevher işlemek için araçlar tarafından tesisleri taşınıyor.

    Tonlarca kayayı koparıp savurdu

    Tonlarca kaya parçasının yerinden koparıp savurduğu patlamalardan biri de kameralara böyle yansıdı.

    Eskişehir’deki altın işletmesinde kontrollü patlatma #1

    Eskişehir’deki altın işletmesinde kontrollü patlatma #2


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