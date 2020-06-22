Eskişehir'deki dolu yağışı mahsulleri ziyan etti

Dolu yağışından sonra Tepebaşı'nda bulunan tarım arazileri zarar gördü.

Dün meydana gelen dolu yağışının ardından yapılan incelemelerde, Eskişehir'in Tepebaşı bölgesinde bulunan tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 100'lük bölümünün zarar gördüğü tespit edildi.

Çiftçiler dolu karşısında çaresiz kalırken, yetiştirdikleri ürünlerinin çoğu heba oldu.

Buğdayların üstündeki tanelerin hepsi dökülürken; domates, biber gibi bahçe ürünleri de doludan etkilendi.



ÇİFTÇİLER DESTEK BEKLİYOR

Durum karşısında çaresiz kalan çiftçiler ise ne yapacaklarını şaşırdı. Yetkililerin bu konuda bir çözüm bulmasını isteyen üreticiler, tarım ilçe müdürlüklerine dilekçe yazarak destek bekliyor.





"BUĞDAYLARIN İÇİNDE 40 TANEDEN 2 TANE KALMIŞ"

Tepebaşı İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, dolu yağışından sonra adeta ürün kalmadığını ifade ederek, “Dün ikindi civarı yaşanan dolu yağışı sebebi ile Aşağı Söğütönü ve Çukurhisar bölgesinden Gökdere’ye kadar tarlalarda yüzde 100 diyebileceğimiz hasarlar oluştu.

Tabii hasar tespitlerini şu anda tarım ilçe müdürlüklerimiz sahaya indi, hasar tespiti yapıyorlar. Ancak hasar tespiti yapılacak bir durum yok.

Çünkü çok şiddetli ve kuvvetli yağışla beraber ara ara ceviz ve fındık büyüklüğünde yağan dolu, 25 dakika sürdü. Bir saatin üstünde yağan yağmur, gece de sağanak şeklinde 5-6 saat sürdü.

Tabii bu üretimi bir noktada bitirdi. Çünkü şu anda artık ürün yok. Örneğin domates, yeşillik, arpa, buğday kalmadı. Buğdayların içinde 40 taneden 2 tane kalmış. Bizim tespitlerimiz bu.

"ÜRETİCİMİZİN MAĞDURİYETİ ÇOK BÜYÜK"

Tabii hangi bölgeye ne olduğunu sahaya inince göreceğiz. Birkaç gün sonra kendini daha çok gösterecek. Üreticimizin mağduriyeti çok büyük. Şu anda hem Tarım İlçe Müdürlüğümüz hem de biz, üretimimizin sorunlarıyla ilgili dilekçe topluyoruz.

Bu dilekçeleri de Tarım İlçe Müdürlüklerinde toplayacağız. Gerekli mercilere göndereceğiz. Bunu yapmaktaki kastımız, bu sene üretimiz hakikaten çok zor durumda.

Yani devletimiz ne yapabilir noktasında değiliz. Çünkü sezonun başından bu yana gelen afetler, üreticimizi çok zor durumda bıraktı. Bu konuda devletimiz Türkiye genelinde bir destek konumu olması lazım." dedi.





“200 DEKAR HUBUBATIM SIFIR DİYEBİLİRİM”

Çiftçilik yapan Mehmet Ali Törü ise, verimin toprağa serilmiş olduğunu söyleyerek, “Şu anda benim bahçemde mısır ve pancar; hububat olarak da arpa, buğday ekiliydi.

Yani çoğu bölgede yüzde 80’e yakın hasarımız var. Ekili alanlarımdan bir tek pancar toplanır. Geriye kalan 200 dekar hububatım sıfır diyebilirim. Yani tane olarak verimi düşmüş.

Bakarsan tarlaya dikili duruyor, ama verim olarak olduğu gibi toprağa sermiş ürünü. Devletimizden yardım bekliyoruz” diye konuştu.







