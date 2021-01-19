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    Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı buz tuttu

    Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın aşırı soğuk hava nedeniyle buz tutmasıyla bazı vatandaşlar o anları ölümsüzleştirdi.
    • AA
    • 19.01.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 10:57
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    Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı buz tuttu

    Türkiye soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi.

    Eskişehir'de hava sıcaklığın sıfırın altında 14 dereceye kadar düşmesi kent hayatını olumsuz etkilerken, Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı.

    FOTOĞRAF ÇEKTİLER

    Bazı vatandaşlar çay kenarında fotoğraf çektirdi.

    Kimi sürücülerin ise sabah araçlarını çalıştırmakta zorlandığı görüldü.

    Denetimlerine devam eden trafik ekipleri, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaya çağırdı.

    Kentte soğuk havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

    Eskişehir den geçen Porsuk Çayı buz tuttu #1

    Eskişehir den geçen Porsuk Çayı buz tuttu #2

    Eskişehir den geçen Porsuk Çayı buz tuttu #3

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