Bolu sınırında yer alan 450 metrelik Düden Mağarası'nın bir girişi de Eskişehir'de yer alıyor. Mağaranın turizme kazandırılması için ışıklandırılması bekleniyor.

Eskişehir ile Bolu sınırında bulunan bin 300 rakımlı Düden Mağarası, iki ili birbirine bağlıyor.

Düden Mağarası’nın girişi, Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesine bağlı Beyyayla Mahallesi'nde bulunuyor.

İKİ BÖLGEYİ BİRBİRİNDEN AYIRIYOR

İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi’ni birbirinden ayıran doğal güzelliğin içinden akarsu geçerken, ziyaretçiler de bölgeyi merakla inceliyor.

İLKBAHARDA SU SEVİYESİ ARTIYOR

450 metre uzunluğunda ve ortalama 10 metre boyunda olan çift katlı mağaraya Eskişehir’den giren Bolu’dan, Bolu’nda giren de Eskişehir’den çıkıyor. İlkbahar aylarında artan su seviyesi yaz aylarında düşünce, iki şehir arasında mağara yolculuğuna çıkmak isteyenler doğanın tadını çıkarıyor.

Eskişehir'den girilen mağaranın sonu Bolu'da bitiyor VİDEO



ESKİŞEHİR'DEN GİREN BOLU'DAN ÇIKIYOR

Bölgeyi avucunun içi gibi bilen Fehmi Ulu, konuyla ilgili olarak Düden’i gezmeye gelenleri sık sık karşıya geçirdiğini söyledi. Ulu, "Düden; kireç taşı, mermer, likit ve sarkıtlardan oluşan doğal bir mağaradır. Gezmeye gelenleri, yürüyüş yapmak isteyenleri mağarada gezdirdim. Buranın uzunluğu 450 metre ve içinden su geçiyor. Mağaranın içindeki su seviyesi ilkbaharda yüksek oluyor. Bu aylarda ise ayaklar ıslanmadan dağın diğer tarafına geçilebilir. Burası son sınır, dağın diğer tarafı Bolu oluyor. Düden Mağarası'nın giriş yeri Eskişehir sınırı, çıkış yeri Bolu sınırı oluyor. Yani dağın arkası Bolu tarafı oluyor." diye konuştu.

BÖLGEYE IŞIKLANDIRMA ÇALIŞMASI YAPILMASI BEKLENİYOR

Kavurucu sıcaklığa rağmen adeta doğal bir klimayı andıran Düden Mağarası’nın turizme kazandırılmasını isteyen Ulu, "Buranın ışıklandırılması için gerekli müracaatlar yapıldı ama ne hikmetse değerlendirmeye alınmadı. Bölgede muazzam bir mesire alanı da var. Buraya piknik yapmaya ve bu doğa güzelliğini seyretmeye gelen çok oluyor." dedi.

































