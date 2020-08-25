Eskişehirli damada emzik taktılar

Kına merasimi öncesi ağzına emzik takılan ve ardından yöreye ait Cezayir oyunuyla kemerle dövülen damat, zor anlar yaşadı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan Elif Yıldız ile Duran Mutlu çifti, hafta sonu nihak masasına oturdu.

Düğün günü kına merasiminde ise damada 'gelenek' adı altında zor anlar yaşatıldı.

GELENEK ADI ALTINDA EMZİK TAKTIRDILAR

Damadın ağzına, arkadaşları tarafından emzik takıldı. Ardından da yöreye ait Cezayir oyunu eşliğinde kemerle dövüldü.

Bölge için önemli bir gelenek yerine getirilirken, Damat Mutlu, düğün boyunca devam eden şakalar yüzünden oldukça ilginç düğün geçirdi.