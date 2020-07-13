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    Pekcan: Esnaf ve sanatkarların kredileri yapılandırılacak

    Bakan Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz."
    • AA
    • 13.07.2020 - 11:40
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    Pekcan: Esnaf ve sanatkarların kredileri yapılandırılacak

    Bakan Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz."

    Pekcan: "220 bin esnaf-sanatkarın gecikmiş 2 milyar liralık borcunda iyileştirme sağlanması, 322 milyon TL gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olacak"

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