Euronews, Türkçe yayınlarına son veriyor

Fransız haber kanalı Euronews, Türkçe ve İtalyanca dillerinde yaptığı yayınlara son vereceğini açıkladı.

Ülkemizde yayın yapan Fransız sermayeli, yaptığı Türkiye karşıtı haberlerle hatırladığımız, Euronews televizyon kanalı, Türkçe ve İtalyanca dillerinde yaptığı yayınlara son veriyor.

Ulusal Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, Euronews'un 30 gazetecinin işine son vermeyi planladığı belirtildi.

TÜRKÇE SERVİSİ OLMAYACAK

İtalyanca kanalının kapatılacağı ve bu dilde sadece dijital ortamda yayın yapılacağı ifade edilen açıklamada, Türkçe servisinin de artık olmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2017'den bu yana 100 çalışanın kanaldan ayrıldığı aktarıldı.

Birçok sendikanın çağrısıyla Euronews çalışanları 9 Şubat'ta bir günlük grev yapmıştı.

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