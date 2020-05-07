Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 89 yaşındaki Feriştah Kahraman'ı, annesinin mezarını ziyarete jandarma ekipleri götürdü.

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları polis, jandarma, yerel yönetimler, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri tarafından karşılanıyor.

Evden çıkamayan nineyi, mezarlığa jandarma götürdü

ANNESİNİN MEZARINI ZİYARET ETMEK İSTEDİ

Kavaklıdere'nin Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan ve Vefa Sosyal Destek Hattını arayan Feriştah Kahraman, rahatsızlığı sebebiyle annesinin kabrini ziyaret edemediğini belirterek, yardım talebinde bulundu.

JANDARMA GÖTÜRDÜ, MEZARI TEMİZLEDİ

Kahraman'ın evine yönlendirilen İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler, yaşlı kadını evinden alarak kabristana götürdü.

Jandarma ekipleri mezarda biriken otları da temizleyerek, çiçek bıraktı.

JANDARMA EKİBİ, FERİŞTAH NİNE'NİN DUASINI ALDI

Annesinin kabri başında dua eden Feriştah Kahraman, kendisini mezarlığa getirip tekrar evine bırakan jandarma ekiplerine, "Çocuklarım dünya ahiret evladımsınız, kuzularım. Allah'ım sizin evlatlarınız da size böyle baksın yavrularım. Şükür Allah'ıma." diye dua etti.